فيديو .. علي الحجار يحيي ذكرى سيد حجاب بالمال والبنون

أحيا الفنان القدير علي الحجار ذكرى رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
ونشر الحجار فيديو قصير لأغنية مسلسل المال والبنون، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل سيد حجاب، وألحان وتوزيع ياسر عبدالرحمن.
يذكر أن مسلسل المال والبنون تم عرضه لأول مرة في عام 1992، وهو من تأليف محمد جلال عبدالقوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وبطولة كل من عبدالله غيث، يوسف شعبان،
وتدور أحداث المسلسل حول يوسف ابن عباس يريد الزواج من فريـال ابنة سلامة لكنهما يصطدمان برفض العائلة رغم الصداقة القوية بين عباس وسلامة، يكتشف يوسف أن والده وسلامة كانا يعملان لدى خواجة جمع ثروته من تهريبه للآثار خارج مصر، بعد موت الخواجة، يأخذ سلامة الأموال بينما عباس يمتنع ويحاول أن يبعد أبناءه عن أبناء سلامة.
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