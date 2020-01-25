فيديو .. علي الحجار يحيي ذكرى سيد حجاب بالمال والبنون

أحيا الفنان القدير علي الحجار ذكرى رحيل الشاعر الكبير سيد حجاب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر الحجار فيديو قصير لأغنية مسلسل المال والبنون، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل سيد حجاب، وألحان وتوزيع ياسر عبدالرحمن.

يذكر أن مسلسل المال والبنون تم عرضه لأول مرة في عام 1992، وهو من تأليف محمد جلال عبدالقوي، وإخراج مجدي أبو عميرة، وبطولة كل من عبدالله غيث، يوسف شعبان،

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أحمد عبدالعزيز، شريف منير، فايزة كمال، عايدة رياض، زيزي البدراوي، رجاء حسين، سيد زيان، وحيد سيف، رشوان توفيق، هياتم، عبلة كامل، أحمد راتب، حنان ترك، حسن حسني، إبراهيم يسري، محمد أبو الحسن، فادية عبدالغني، صلاح رشوان، حنان سليمان، هادي الجيار، محمد الشويحي، سلوى عثمان، سحر طلعت، هانم محمد، ليلى مجدي، رولا الفرا، قاسم الدالي، حسن العدل، صلاح الحسيني، توفيق الكردي، عبدالوهاب الحديدي، فاروق رمضان، راضي غانم، سليمان داود، أنسي المصري، ضياء السويفي، نجاح حسن، سمير رامي، عبدالله الصفتي، متولي علوان، أمين عنتر، مصطفى الكواوي، عبدالله حفني، عبدالرحمن حامد، محب كاسر، محمود طاهر، هاني الششتاوي، فادي خفاجة، محمد شعبان.

وتدور أحداث المسلسل حول يوسف ابن عباس يريد الزواج من فريـال ابنة سلامة لكنهما يصطدمان برفض العائلة رغم الصداقة القوية بين عباس وسلامة، يكتشف يوسف أن والده وسلامة كانا يعملان لدى خواجة جمع ثروته من تهريبه للآثار خارج مصر، بعد موت الخواجة، يأخذ سلامة الأموال بينما عباس يمتنع ويحاول أن يبعد أبناءه عن أبناء سلامة.