شاهد.. ياسر جلال بالجلباب الصعيدي في "الفتوة"

ظهر النجم ياسر جلال في كواليس تصوير مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم الفتوة، ومن المقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020 المقبل.
وظهر جلال من خلال الكواليس، وهو يرتدي جلبابًا صعيديًّا، ليكشف عن هذا بأنه سيقوم بدور صعيدي.
والمسلسل الفتوة من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وبطولة كل من ياسر جلال، دياب، مي عمر،أحمد خليل، رياض الخولي، مها نصار، مجدي فكري، عزوز عادل، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، إدوارد، أحمد خالد صالح، ضياء عبدالخالق، هنادي مهنى، ليلى أحمد زاهر، أحمد صلاح حسني، عادل الفار، صفوة، محمود حافظ، نجلاء بدر، أحمد جمال سعيد.
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