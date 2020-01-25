شاهد..أحمدالسعدني يحتفل بميلاد صلاح عبدلله على طريقته الخاصة

نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة جمعته مع النجم صلاح عبدالله وذلك عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلَّق"السعدني على الصورة قائلاً:"كل عام وأنت حبيبي". حبيبي". يذكر أن آخر أعماله "مسلسل لعبة النسيان"ﺇﺧﺮاﺝ هاني خليفة ،ﺗﺄﻟﻴﻒ، تامر حبيب ،ويشاركه البطولة دينا الشربيني ،باسل خياط ، هنا شيحة ، رجاء الجداوي ،إنجي المقدم. خياط ، هنا شيحة ، رجاء الجداوي ،إنجي المقدم. وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

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