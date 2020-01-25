بعد وصوله للعالمية.. تامر حسني: دوري في فيلم الفلوس كبير عليّا

نشر الفنان تامر حسني صورة له، وذلك عبر الحساب الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وعلّق "حسني"على الصوره قائلًا: الحمدلله فرحان جدًا بتصدر "فيلم الفلوس" بالشكل دا في مصر والوطن العربي وتوزيعه عالميًا هذه الأيام.

وتابع تامر حسني:"اللي مفرحني أكتر إن الفيلم نزل في أيام عادية مش موسم أفلام ولا فترة أجازات بالعكس هو نزل فترة امتحانات وكان معاه أفلام عالمية زي فروزين2 وجومانجي للعالمي ذا روك والحمدلله فيلم الفلوس تخطى كل

الأفلام في مصر والوطن العربي وحقق رقمًا جديدًا في حياتي الفنية رغم أنه نوع جديد عليّا وغير متوقع مني وكان كبير عليّا أن أعمل نوع زي دا وأن في ناس كانت متوقعة مني إن أقدم نفس اللي قدمته قبل كدا بس أنا اكيد مش بكرر نفسي والتغيير مطلوب جدًّا.

وأضاف التكرار عمره قصير وأخاطب كل الأذواق وأقدم مختلف الأشكال على مدار

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رحلتي في السينما فرحان دلوقتي إن فيلم الفلوس بيتوزع عالميًّا من خلال شركةceema entertainment اللي بتقدم أفلامي للعالم أنا بشكرهم جدًّا وإن إيراد فيلمي دوليًا يوصل وهو فيلم عربي ويتوزع للعالم وسط الأفلام الأجنبية ويحقق إيرادات بهذا الحجم بصراحة شيء أكبر من أحلامي بس أنا بجتهد وربنا بيكرم على قد الاجتهاد الحمدلله.

يذكر أن "الفلوس" فيلم مصري تشويق وإثارة عرض في تاريخ 24 ديسمبر 2019. الفيلم من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإنتاج شركة نيوسينشري للإنتاج الفني ودولار فيلم، ويشاركه في بطولته زينة، وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.