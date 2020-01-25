أحلام ترتدي مجوهرات بقيمة 7 ملايين دولار في حفلها بالسعودية-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ الأنظار إليها مؤخراً، وذلك في حفلها الذي أحيته ضمن فاعليات موسم الرياض في السعودية، والذي كان الحفل الأخير لهذا الموسم هذا العام والذي انطلق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي واستمر حتى كانون الثاني/يناير الجاري.

وشغلت أحلام الرأي العام والجمهور بإطلالتها، ولاسيما المجوهرات التي إرتدتهم، فقد إختارت الظهور بفستان أسود اللون طعمته بجناحين من الريش، فيما اختارت أن تتزين بمجوهرات قيمتها حوالي 7 ملايين دولار، اختارتها من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة.

وفي التفاصيل فإن أحلام، سافرت خصيصا إلى لندن من أجل الاتفاق مع سامر على القطع التي هي عبارة عن عقد و أقراط صممت خصيصا لها من أحجار الالماس الأصفر و الزمرد الأخضر.

وهو ما جعل هذه الإطلالة أغلى إطلالة لنجمة عربية حتى الآن، كما ظهرت أحلام بإطلالة ثانية عبارة عن فستان من اللون الذهبي تميز بذيل طويل.

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