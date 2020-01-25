محمد رمضان بصورة مع زوجته ويتغزل بها

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بزوجته، وأرفقها بتعليق متغزلاً بها ومعبراً عن حبه الكبير لها.

وكتب:"اكبر رزق في الحياة هو انك تتجوز اللي بتحبها والرزق الأكبر انها تكون بتحبك أكتر من نفسها ربنا يملأ كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم".

يشار إلى أن رمضان يقوم حالياً ببطولة مسلسل "البرنس" المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك فيه كل من نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب وأحمد داش.

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