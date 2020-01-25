هل إنسحبت أصلي أنفير من مسلسل "بابل"؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد الإنتقادات الكثيرة التي تعرض لها مسلسل "بابل" ومنذ الحلقة الأولى، بسبب إتهامه بالترويج لجماعة سياسية متطرفة، تداولت مواقع إخبارية كثيرة ما مفاده أن نجمة العمل ​أصلي أنفير​ المعروفة عربيا بـ "ثريا"، قررت الانفصال عن المسلسل.

لكن هذه الأخبار لم تكن صحيحة؛ إذ نفت ذلك النجمة التركية نور فاتح أوغلو في أحدث لقاءاتها الصحفية، مؤكدة أن لا صحة لما تم تداوله، مشيرة إلى وجود علاقة صداقة تجمع بطلات العمل، وأنهن متحمسات كثيرا لنجاح المسلسل.

وكانت تعرضت الحلقة الأولى من المسلسل الذي يقوم بطولته الممثل التركي خالد أرغنش لموجة كبيرة من الانتقادات اللاذعة، فهيئة الرقابة في تركيا تلقت شكاوى عدة من اشخاص يتهمون المسلسل بأنه يقوم بدعاية لمنظمة "feto" وهي منظمة تندرج تحت عنوان الإرهاب، كما وجّهت إنتقادات للمسلسل بسبب إيصال رسالة للجمهور بأن الأغنياء سيئون ويجب كرههم.

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