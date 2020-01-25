جوليا بطرس بصورة مؤثّرة مع والدها

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​جوليا بطرس​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة مؤثّرة لها مع والدها، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على وفاته.

وظهرت جوليا في هذه الصورة بلقطة مؤثّرة، وهي تعانق والدها.

يُذكر أن والد جوليا توفي يوم 22 كانون الثاني/يناير الحالي، عن عمر ناهز الـ 80 عاماً، إثر مشاكل قلبية كان يعاني منها.

وإحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الماضي، في كاتدرائية القيامة-الرابية.

وتقبلت عائلة الراحل التعازي قبل الدفن ويومي الجمعة والسبت، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وحتى الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.

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