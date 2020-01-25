فرح الهادي تكشف سبب غيابها

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن قررت الممثلة الكويتية ​فرح الهادي​ أن تأخذ عطلة مؤقتة من مواقع التواصل الإجتماعي والإبتعاد لفترة، وذلك بعد إحتفالها مع زوجها الممثل الإيراني عقيل الرئيسي بزفافها للمرة الثالثة، وظهورها بفستان أبيض كعادتهما كل عام منذ أن تعاهدا على ذلك، إكتفت بالرد على سؤال متابعيها عن سبب إختفائها، قائلة: "أكثر سؤال وصلني، مريضة شوي وتعبانة، أحس اني كثير انضغطت وتفكيري مشتت وحسيت اني باخذ بريك أرتب فيه أموري وحياتي واستجمع طاقتي وأخطط عدل لقدام لأشياء وأهداف ببالي".

وأضافت: "احتجت اهتم أكثر بنفسي وصحتي وشغلي وان شاء الله ارجعلكم قريباً بقوة. هو بريك ولكن لا يمكنني أن أختفي عنكم".

وتابعت الهادي: "أنا ما فيني شي التعب خف بس انا محتاجة هالبريك بعيد عن السوشيال ميديا شوي بس عشان تستأنسون راعجعتلكم بـ3 مشاريع عالمية وسفرات قوية. أحبكم".

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