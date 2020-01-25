هل تترشح ميغان ماركل للرئاسة الأميركية؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الممثلة ​ميغان ماركل​ تخطط لتدخل المعترك السياسي في الولايات المتحدة الاميركية، بعد أن اعتزلت هي والأمير هاري حياتهما الملكية رسميا.

وافاد المصدر أن ميغان قد تدخل نوعا ما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام بهدف التغيرر خصوصا بعد ان وصفت الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بأنه "مثير للخلاف" و "كاره النساء" سابقا لكن قد تواجه مشكلة في حال طلب منها الالتزام بالاتفاقية أن أفراد العائلة المالكة يظلون فوق سياسات الحزب في البلد وغيره.

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