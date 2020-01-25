ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الفنان اللبناني ​رامي عياش​ يحضر أغنية لبنانية، من كلمات الشاعر ​نزار فرنسيس​، وتتحدث عن الحب بين الأمس واليوم.

العمل سيكون بمثابة مفاجأة، ويعمل على التوزيع الموزع الموسيقي ​جان ماري رياشي​، ومن المفترض أن يصدر خلال شهر أو شهرين مع فيديو كليب الأغنية، الذي لم يتم تحديد من سيتولى إخراجه بعد.

وهناك الكثير من التوقعات من قبل رامي وفريق عمله، بأن تحقق الأغنية نجاحاً كبيراً.

وكان رامي قد وقّع على عقد مع شركة الصباح للإنتاج، على مسلسل من 60 حلقة، وسيبدأ العمل على المسلسل في منتصف العام، بعد إنتهاء العمل على المسلسلات الرمضانية كون مسلسل رامي لن يُعرض في رمضان، في حين لم يتم تحديد تفاصيل العمل من ناحية الأبطال والمخرج، كونها كل التفاصيل السابقة تبدّلت.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص- "الفن" يكشف تفاصيل أغنية رامي عياش الجديدة.. وماذا عن مسلسله؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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