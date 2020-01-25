باميلا الكيك:" السّنة ما رح إقبل ولا عرض تمثيلي" ..فما السبب؟

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك انها لن تقبل اي عرض تمثيلي هذه السنة ولو حتى ضمن سياق الموسم الرمضاني وكشفت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي عن السبب الذي دفعها الى اتخاذ هذا القرار كاتبة : السّنة ما رح إقبل ولا عرض تمثيلي.. لا داخل شهر رمضان المبارك ولا خارجو ! أول شي، نازل فيلمين لإلي السنة، ومتل العادة بفكّر بغيري وبقول ما لح آخد كل ل ل ل شي ، غير أنّ اصلاً ما أغراني شي من العروض اللي ٣/٤ بطلاتا صاروا "ميسّات لبنان"

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