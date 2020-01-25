هنا الزاهد ترد بشكل عنيف على متابعة إنتقدت صورة زوجها

ميرنا وليد - بيروت - ردّت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ بشكل عنيف على متابعة إنتقدت صورة زوجها الممثل المصري ​أحمد فهمي​، التي نشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيها مع كلبه، ولم يكتب أي تعليق عليها.

وعلقت إحدى المتابعات على الصورة بقولها: "مبكرهش قدك في حياتي"، وهو ما أثار غضب الزاهد لترد عليها بهجوم شديد قائلة: "طب لو بتكرهيه أوي كده عملاله فيك أكونت ليه ما تورينا نفسك، وعملاله فولو ليه ما تريحي نفسك وتعملي أنفولو، ونسيت أقولك حاجة هو أكيد مش مستني حبك".

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