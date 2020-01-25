رحمة رياض تشوّق جمهورها لـ فيديو كليب "ماكو مني" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة العراقية ​رحمة رياض​ برومو فيديو كليبها المنتظر لأغنيتها "ماكو مني". وعلى مدى 34 ثانية شوّقت جمهورها للعمل الذي ستطرحه قريباً من دون ان تحدد موعد او تاريخ لذلك.

وبعد مرور ساعات قليلة على نشره على حسابها الخاص على يوتيوب حصد التيزر أكثر من 85 الف مشاهدة وعلق المتابعون على الفيديو انهم ينتظرون العمل بفارغ الصبر ويطلبون منها عدم التأخر في اصداره

وكانت رحمة قد أطلقت من بيروت أغنيتها الوطنية الجديدة "نازل آخذ حقي" عبر يوتيوب، وهي من كلمات قصي عيسى، ألحان علي صابر، توزيع محب الراوي. وجّهت فيها إهداء إلى شباب بلدها العراق.

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