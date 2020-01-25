ميرنا وليد - بيروت - بعد أن علمنا بخلاف بين بين الفنانتين اللبنانيتين ​ميليسا​ و​فيفيان عازار​ ليلة رأس السنة، وجهنا السؤال لفيفيان حول الموضوع فتحدثت عن الأمر في تصريح تشاهدونه في الفيديو المرفق أدناه.

وقد انتظرنا إلى اليوم لنشر الخبر كوننا كنا ننتظر رد ميليسا على الموضوع، التي قالت في تصريح خاص للفن أنه لا يوجد خلاف، وتابعت :"القصة مش حرزانة".

وكانت قد جمعت ليلة رأس السنة الفنانين عامر زيان وميليسا وفيفيان عازار في حفل ناجح.

وعادت فيفيان إلى الساحة الفنية من خلال الحفل ولاقت نجاحاً، وأحب الناس أغاني ميليسا وإطلالتها، وأشعل الأجواء عامر زيان بأداء جميل وأغانيه المحبوبة وأغاني الطرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ماذا أوضحت فيفيان عازار عن خلافها مع ميليسا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.