زينة اعتذرت عن "مذكرات مراهقة" قبل تصويره بيوم والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت ​الممثلة المصرية زينة​ انها كانت ستشارك في فيلم "​مذكرات مراهقة​" الا انها اعتذرت عنه حينها لتحل مكانها الممثلة المصرية هند صبري.

وبررت زينة سبب عدم مشاركتها فيه هو ان أهلها منعوها من ذلك، مضيفة انها كانت تبلغ من العمر 16 عام، واعتذرت عنه قبل التصوير بيوم واحد.

الجدير ذكره ان زينة يعرض لها حاليا فيلم "الفلوس" الذي يشارك في بطولته الفنان المصري تامر حسني الى جانب كل من خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من إخراج سعيد الماروق، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني.

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