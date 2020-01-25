تراند اليوم : ياتصيب ياتخيب .. سمية الخشاب بإطلالة ناعمة في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سمية الخشاب بإطلالة أنيقة بوضع ميكب خفيف على وجهها مناسب للون بشرتها مع إسدال شعرها على كتفها لإبراز جمالها.

يشار إلى أن سمية الخشاب تستعد لطرح أغنيتها الجديدة “عربية أنا”، المقرر طرحها نهاية يناير عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب، والأغنية من كلمات محمد حسن وهشام صادق، ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.

ويذكر أن سمية الخشاب تشارك حاليًا في مسرحية «يا تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق.