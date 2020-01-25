تراند اليوم : بالفيديو مشاركة توم هانكس و فان ديزل .. أبرز الأفلام المُنتظرة في 2020

ينتظر محبو السينما الغربية عامًا مليئًا بالأفلام المميزة، فعام 2020 يتميز بالثقل الفني، نظرًا لوجود العديد من نجوم الصف الأول في الكثير من الأعمال، فهذا العام سيكون مختلطًا بالكثير من الألوان الفنية كالكوميديا والإثارة والأكشن، بالإضافة لتوظيف الخيال العلمي في بعض الأفلام، أو قيامها عليه بشكل أساسي، بجانب الأفلام الرومانسية والموسيقية الشبابية، أبرز أفلام هذا العام.

Fast & Furious 9

ويستمر سيل السرعة والعنفوان والغضب، في جذب الجمهور واستمالة عاطفتهم، لتدفعهم لمشاهدة الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة،التي يقدم منها الجزء التاسع بعد نجاح الأجزاء السابقة، فحقق آخر جزء منها نحو مليار و238 مليون دولار أمريكي حول العالم، فهل سيرى الجمهور شيئًا مختلفًا عن ما قدم من قبل، والفيلم بطولة فان ديزل، كبليان مورفي، جون سينا، وحددت الشركة المنتجة ميعاد طرحه على أن يكون يوم 22 مايو 2020.

unhinged

يطل النجم راسل كرو على جمهوره هذا العام من خلال هذا الفيلم، الذي تدور أحداثه حول صدفة تجمع سيدة بشخص عند إشارة المرور بالطريق، فيعرض عليها توصيلها، وبمجلرد ما تستقل السيارة تكتشف بأنه شخص مضطرب نفسيًا وغير طبيعي، ويطبع على الفيلم نكهة من الإثارة والرعب والتشويق، ومن المقرر طرحه في 28 أغسطس 2020 بدور العرض.

Morbius

في إطار من من الغرابة والخيال العلمي المغطى بلمسة من الفانتازيا، يدور الفيلم الفيلم حول عالم كيمياء حيوية، يحاول أن يعالج نفسه من مرض نادر بالدم، فعن طريق الخطأ يصيب نفسه فيتحول إلى مصاص دماء، ويشارك في بطولته كل من جارد ليتو، جاريد هاريس، مات سميث، ومن المقرر عرضه في صيف 2020.

Tenet

من خلال السفر عبر الزمن والخيال العلمي، يعود المخرج كريستوفر نولان، ليتلاعب بالزمن مرة أخرى مثلما فعل في فيلمي “Inception” و”Interstellar”، ولكن الفكرة الأساسية لهذا الفيلم لم تتضح بشكل كامل حتى الآن، والفيلم معد بميزانية ضخمة تناسب فكرته، وحصد المركز الثاني في قائمة أعلى ميزانيات لأفلام نولان والتي قدرت بـ 205 مليون دولار، كما تم تصويره بـ 7 دول، ومن المقرر طرحه في 17 يوليو 2020.

Eternals

تتحد مجموعة من الأبطال الخارقين الذي يتسمون بالخلود، حتى يتم القضاء على أي قوة شريرة تريد الدمار والتخريب، ويتحملون المسئولية لحماية البشر من أي دخيل، ويشارك في بطولته كل من أنجلينا جولي، كيت هارينغتون، سلمى حايك، جيما تشان، وسيعرض في 6 نوفمبر 2020.

Top Gun :Maverick

هو الجزء الثاني للفيلم الصادر عام 1986، حيث يعود المحارب بالقوات البحرية بعد ثلاثين عامًا من أجل مهمة لمحاربة أنواع مختلفة من الأعداء، والعمل من بطولة توم كروز، جينيفر كونلي، فال كيلمر، مايلز تيلر، وسيعرض يالسينمات يوم 26 يونيو 2020.

The Gentle Men

صراع دائر بين مجموعة من زعماء العصابات حول الحصول على تركة خاصة بزعيم عصابة آخر قرر التقاعد والبعد عن أي رابط يريطه بعالم الجريمة، والفيلم يعتمد على البطولة الجماعية، فيشارك به أكثر من بطل، أبرزهم ماثيو ماكونهي، جيرمي سترونج، تشارلي هونام، كولين فاريل، هنيري جولدنج، هيوج جرانت، ويعرض في 24 يناير 2020.

Free Guy

في إطار من الكوميديا والأكشن، بعيش موظف بنكي تجربة غريبة حيث يكتشف بأنه يعيش داخل لعبة خطرة، والفيلم يطولة ريان رينولد، وتايكا واينتي، ويعرض في 3 يوليو 2020.

Bios

تدور أحداثه بعد نهاية العالم في إطار من الخيال العلمي عن شخص آلي صنع خصيصًا لإنقاذ كلب، في قصة تعكس معاني الحب والوفاء والصداقة، والفيلم من إخراج ميغل سابوتشينك الذي أخرج مسلسل “صراع العروش”، وهذا وحده كافٍ لنتحمس للفيلم، ومن المتوقع عرضه في 2 أكتوبر 2020، وبطولة توم هانكس.

Bad Boys for life

هذا الفيلم هو الجزء الثالث من السلسلة، ويأتي بعد 17 عامًا من الجزء الأول، ويستكمل فيه الشرطيان مايك وماركوس محاربتهما للجريمة في المدينة وسط أحداث مشوقة مليئة بالأكشن والأثارة، وهو من بطولة ويل سميث، ومارتن لورانس، ويعرض في 17 يناير 2020.

No Time To die

الفيلم يأتي استكمالًا لسلسلة “جيمس بوند” الشهيرة، ففي حبكة من الجاسوسية والمهمات الرسمية، يعود العميل 007 لتنفيذ مهمة جديدة، والفيلم بطولة دانيال كريج، رامي مالك، كريستوفر ورث، ومن المقرر عرضه في 10 أبريل 2020.

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Black Widow

ينتظر جمهور مارفل هذا الفيلم بشدة، نظرًا لأن هذا هو الفيلم المستقل للشخصية، كما سيتم استعراض تاريخ ناتاشا و طريقة تحولها إلى بلاك وايدو، وهو من بطولة سكارليت جوهانسون، فلورنسا بف، روبرت داوني جونيور، وسيعرض في 1 مايو 2020.

Dolitte

طبيب لديه موهبة فريدة من نوعها وهي التحدث مع الحيوانات وفهم لغتهم، كما يدخل معهم في مغامرات عدة، والفيلم من بطولة روبرت داوني جونيور، رامي مالك، جون سينا، سيلينا جوميز، توم هولاند، ومن المتوقع عرضه في 15 يناير 2020.

The Way Back

مدرب كرة سلة يحاول نسيان ماضيه وتجربته مع الإدمان، وبعد تحقيق الكثير من النجاحات، يعود ماضيه ليطارده مرة أخرى، والعمل بطولة بين أفليك، يانينا غافانكار، ميكابيلا واتكينز، وسيعرض في 6 مارس 2020.

Under Water

زلزال يدمر مختبر مجموعة من العلماء والباحثين، فيصارعون هذا الدمار من أجل البقاء على قيد الحياة، ويشارك في بطولته كلًا من كريستين ستيوارت، تي جي ميلر، جيسيكا هنويك، وسيعرض في 10 يناير 2020.

The Conjuring 3- The devil made me do it



في قصة مليئة بالرعب تقشعر لها الأبدان، يعود المحققان لورين وايد للتحقيق في العديد من الملفات الأكثر إثارة، وهو من بطولة باتريك ويلسون، فيرا فارميجا، ميشال هوجو، ومن المتوقع عرضه 11 سبتمبر 2020.

Emma

هو فيلم مأخوذ من رواية الأديبة الشهيرة جين أوستن، والتي تحمل ذات الاسم، فسيق وتقديمها في فيلم عام 1996، وتدور فكرة الرواية عن فتاة تحاول جاهدة أن تجمع بين الأحياء، إلا أن هذه الخطوة تجعلها تتلقى العديد من العواقب والأزمات، الفيلم من بطولة أنيا تايلور، جوني فيلين، بيل ناي، ومن المتوقع طرحه في فبراير 2020.

The kings man



خمسة أطفال يجتمعون بمكان سري رغمًا عنهم، إلا أن هذا يعود بالإيجاب عليهم، فيكتشفون حينها قدراتهم، والفيلم عبارة عن أول فيلم كوميكس رعب، والعمل بطولة أنيا تايلور، شارلي هياون، مايسي ويليامز، وسيعرض في 3 أبريل 2020.

Death On The Nile

الفيلم مأخوذ عن الرواية الشهيرة للأديبة أجاثا كريستي الشهيرة بأعمال الجريمة والتحقيقات والملابسات، ، وسيصور الفيلم بمصر، كما من المتوقع عرضه في أكتوبر2020، وهو بطولة كينيث براناه، جال جدعوت.

The Last Full Measure

يعرض الفيلم واحدة من أعظم القصص التي تمس الشجاعة والتضحية والشرف، فهي عن بطل حرب فيتنام الذي تحمل مسئولية إنقاذ اكثر من 16 رجل، والفيلم مبني علىقصة حقيقية، وهو من بطولة صامويل جاكسون، ويليام هارت، سابستيان ستان، ايد هارث.