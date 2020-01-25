كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 06:53 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” في تصريحات صحفية لها عن تعرضها لمواقف غريبة ومخيفة مع بعض المعجبين بها والتي وصلت إلى حد التهديد بإيذائها خلال الفترة الماضية .
فقالت منة فضالي أن أحد الأشخاص قام بتهديدها بإلقاء مادة كيميائية ” ماء نار ” على وجهها في حال عدم موافقتها على الزواج منه وإنه أرسل أيضا رسالة إلى والدها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” قال فيها : ” أنا عارف إنك في السعودية وهخطف بنتك ” .
وأن هذا الشخص تسبب في إثارة القلق لدى والدها وتواصل معها للإطمئنان عليها ولكنها لم تتعرض لأذى أو إلحاق أي ضرر بها من هذا الشخص بعد تهديده .
فيما قام شخص آخر بإرسال مقطع فيديو له لحساب منة فضالي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يقول فيه : ” أنا بحبك وأنتي مش عاوزة ترتبطي بيا ” .. ويقوم بقطع شرايين يده مما أثار الصدمة والمفاجأة لدى منة فضالي وقامت بحظر الحساب .
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تكشف عن تهديدات بعض المعجبين لها ” خطف وحرق بماية نار “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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