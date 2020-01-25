منة فضالي تكشف عن تهديدات بعض المعجبين لها ” خطف وحرق بماية نار “

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 06:53 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” في تصريحات صحفية لها عن تعرضها لمواقف غريبة ومخيفة مع بعض المعجبين بها والتي وصلت إلى حد التهديد بإيذائها خلال الفترة الماضية .

فقالت منة فضالي أن أحد الأشخاص قام بتهديدها بإلقاء مادة كيميائية ” ماء نار ” على وجهها في حال عدم موافقتها على الزواج منه وإنه أرسل أيضا رسالة إلى والدها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” قال فيها : ” أنا عارف إنك في السعودية وهخطف بنتك ” .

وأن هذا الشخص تسبب في إثارة القلق لدى والدها وتواصل معها للإطمئنان عليها ولكنها لم تتعرض لأذى أو إلحاق أي ضرر بها من هذا الشخص بعد تهديده .

فيما قام شخص آخر بإرسال مقطع فيديو له لحساب منة فضالي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” يقول فيه : ” أنا بحبك وأنتي مش عاوزة ترتبطي بيا ” .. ويقوم بقطع شرايين يده مما أثار الصدمة والمفاجأة لدى منة فضالي وقامت بحظر الحساب .