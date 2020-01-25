زلزال مدمر يضرب تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هزَّ زلزال قوي شرق تركيا ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا، وإصابة قرابة ألف شخص آخرين، وما زال البحث جاريًا عن ضحايا تحت الأنقاض.

وكالة الدفاع المدني التركية ذكرت، في وقتٍ سابقٍ، أن قوة الزلزال بلغت 6.8 على مقياس ريختر لدرجة أنه شعر به سكان سوريا وإيران ولبنان.

لتركيا تاريخ من الزلازل القوية، ففي عامِ 1999 لقي أكثر من 17 ألف شخص حتفهم عندما وقع زلزال شدته 7.6 في مدينة إزميت غرب البلاد على بعد 90 كيلومترًا جنوب شرقي إسطنبول، وشرَّد ذلك الزلزال نحو 500 ألف شخص.