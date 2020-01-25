سامية الطرابلسي تستعرض جمالها وأنوثتها

نشرت الفنانة سامية الطرابلسي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وظهرت الطرابلسي فى الصورة وهى بالروب الأبيض الذي كشف عن جمالها، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج البسيط والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك الفاتح، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها لإبراز إطلالتها.

وعلقت سامية الطرابلسي على الصورة قائلة "قارئة الفنجان انتى فين".

وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي فى مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم محمد هنيدي".

وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور.

مسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، محمد محمود، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.

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وشاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.

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