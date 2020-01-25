شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرسى يهدى الشرطة المصرية كليب جديد فى عيدها.. شوف الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كليب أغنية جديدة، لأفراد الشرطة المصرية، فى عيدها، والذى تحتفل به مصر يوم 25 يناير من كل عام.

ونشر تامر مرسى، الفيديو عبر حسابه الرسمى بموقع التدوينات تويتر، وعلق :" إهداء إلى الشرطة المصرية".



تامر مرسى

واحتفل تامر مرسي ، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، والمستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أمس الجمعة، بإنطلاق قناة الزمالك فى حضور مسئولو الشركة المتحدة و مجلس إدارة نادي الزمالك.

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وانطلقت الأربعاء قناة الزمالك الجديدة ، التى نالت إستحسان و إعجاب الجميع من الملايين التى تابعت انطلاق القناة .

وقال تامر مرسي، أنه يبارك للجماهير ومجلس إدارة الزمالك على انطلاق القناة ويطمح فى استمرارها بنفس الأداء الرائع الذى ظهرت عليه و يعد بالأفضل فى الفترة المقبلة.

فى المقابل وجه المستشار مرتضى منصور، الشكر إلى تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومسئولو الشركة، و زكي عبد الحميد عضو مجلس الشركة المتحدة و المستشار محمد سمير ودينا كريم و المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة و أيمن سالم من القنوات الرياضية بالشركة المتحدة، مؤكدا: أنهم بذلو قصارى جهدهم لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالقناة و ظهورها بهذا الشكل المميز.

وتابع مرتضى منصور قائلا : أن قناة الزمالك " تريند" فى مصر وعلى السوشيال، والحقيقة أنه يشكر الشركة المتحدة على الديكور الموجود فى القناة و الصوت و الصورة الرائعة التى تليق بهذه الشركة المحترمة وتليق بنادي الزمالك، والوصول للقمة سهل و لكن الاستمرار فى القمة أصعب و يحتاج مجهودات أكبر وهو ما سنبذل قصاري جهدنا للتواجد على القمة.