شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "البيت الكبير" يحتفلون برواية أحمد صبحى مؤلف العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صناع الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" بمؤلف العمل أحمد صبحي، بعد حفل توقيع كتابه الجديد "بردية العشق والخوف" والذي تنشره "دار شهرزاد" للنشر والتوزيع، وتعد الرواية هي التعاون الأول بينهما، وهنأ كلا من الفنانة سوسن بدر وسناء يوسف ولوسي ومجدي كامل وداليا مصطفى والمخرج محمد النقلي، مؤلف العمل على كتابة الجديد" بردية العشق والخوف"، المقر طرحها في الأسواق الشهر المقبل.













يأتى الاحتفال بعد حفل التوقيع الذى أقامه المؤلف بمعرض الكتاب الدورة الـ51 من معرض الكتاب المقامة حاليا الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2020 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية فى القاهرة الجديدة.

ومن جانبه أعرب صبحى عن سعادته بالاستعداد لإطلاق روايته الجديدة" بردية العشق والخوف" مشيرا إلى أن الرواية تحمل الطابع الرومانسى بشكل جديد ومختلف مما جعله يفضل موضوع شديد الرومانسية ويختلف عن الماضى ليكشف عن سر من أسرار الحب ومعانيه وننتقل من خلال السطور من حاله إلى حاله لنكتشف معنى آخر للتضحية ونتوحد مع مشاعر استطاعت أن تخترق الزمن لتعبر إلى عالمنا عسى أن يتحقق المعنى الحقيقى للحب.

وعلى جانب آخر، يواصل صبحى كتابة الحلقات المتبقية من الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" المقرر عرضه عبر شاشات القنوات الفضائية خلال الفترة المقبلة، حيث انتهى من كتابة 45 حلقة، من مجمل 60 حلقة.

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يشار إلى أن مسلسل "البيت الكبير"، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلى، مؤكدا أن الجزء الثالث من المسلسل يعد هو الأخير ولن يتم تقديم أجزاء أخرى منه حيث سيتم انتهاء جميع الخطوط الدرامية الخاصة بالشخصيات بالجزء الثالث.

مسلسل "البيت الكبير"، بطولة لوسى، مجدى كامل، وسوسن بدر، وداليا مصطفى، هادى الجيار، ريم هلال، وحجاج عبد العظيم، وأمل رزق، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، ومى فخرى، والأردنية ريم بشناق، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز، وإيمان أيوب، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى وينتمى لمسلسلات الـ60 حلقة.