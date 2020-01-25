شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. أوس أوس يقبل يد صلاح عبد الله ويهنئه بميلاده بشعر حلبنتيشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الممثل الشاب محمد أسامة أوس أوس، الفنان الكبير صلاح عبد الله بعيد ميلاده، ونشر صورة تجمعهما على حسابه على "فيس بوك" وهو يقبل يده، وكتب بعض الكلمات ذات وزن وقافية وذلك على طريقة صلاح عبد الله فى إلقاء الشعر، جاء فيها: عم صلاح ياعم صلاح.. عيد سعيد وكله نجاح.. يالى كلامك زى التفاح.. بيدخل قلبى من غير مفتاح".

وأضاف أوس أوس: "كل سنة وأنت طيب ياعم الدنيا ودايما معانا ومنورنا ومشرفنا وبنتعلم منك الفن والقاء الشعر".

من جانبه رد الفنان صلاح عبد الله على كلمات أوس أوس: الصورة دى قصة عسل بطلها الواد العسل أوس أوس .. I love you ".

كانت وصلة هزار جمعت الفنان الكبير صلاح عبد الله، بالفنان الشاب محمد أسامة "أوس أوس"، إذ نشر الأخير، أمس الجمعة، فيديو له وهو يصرخ ويقول جملة "صباح الخير" من إحدى الشرفات، وشارك صلاح عبد الله الفيديو عبر حسابه الشخصى، معلقا: "لاحول ولا قوة إلا بالله، ربنا يلطف بشبابنا، أوس أوس ضرب بقى أوس بس".

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يذكر أن " أوس أوس" أحيا الذكرى الثانية لوفاة والده، الأربعاء الماضى، إذ رحل عن عالمنا يوم 22-1-2018، معبرا عن افتقاده الشديد له، ونشر أوس أوس صورتين تجمعه بوالده عبر حسابه على انستجرام، والصورة الأولى لهما فى آخر أيام مرض والده و الصورة الثانية لمحمد أسامة مع والده فى طفولته، وكتب أسامة على الصورة قائلا:" 22-1-2018 الذكرى السنوية الثانية نسألكم الدعاء والفاتحة لأبويا ولكل من رحلوا عنا وحشتنى أوووى ياغالى"، وكتب له على ربيع، قائلا:" ربنا يرحمه يارب الراجل الطيب الأصيل الجدع الحنين إن شاء الله فى الجنة وربنا يجمعنا معاك فى الجنة".

وأعاد الفنان القدير صلاح عبد الله، نشر فيديو الخليج 365 الذى انفرد به بلقاء الفنان يوسف فوزى، بعد إصابته بمرض الشلل الرعاش، متمنيا أن يمن الله عليه بالشفاء، ذاكرا أحد المواقف الإنسانية له خلال تصوير مسلسل الملك فاروق.

وقال عبد الله: "ربنا يشفيك ويعافيك يا محترم يا مهذب يا ابن الناس يا ابن الأصول يا مثقف، بجد مش هنسى إنك فى مسلسل الملك فاروق تطوعت لصياغة الحوار بالإنجليزية وتدريب زمايلك عليها"، مخاطبا جمهوره: "أرجوكم الدعاء لهذا الفنان الكبير خُلُقاً وفناً، يوسف فوزى".