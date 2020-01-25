شكرا لقرائتكم خبر عن هالة فاخر تنضم لأسرة مسلسل "وصل أمانة" مع مصطفى خاطر وعلى ربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انضمت الفنانة هالة فاخر لسرة مسلسل "وصل أمانة" بطولة نجمي مسرح مصر مصطفى خاطر وعلى ربيع، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التونى، حيث تقدم هالة دوراً جديداً خلال أحداث المسلسل.

ويعقد فريق العمل بقيادة المخرج معتز التونى جلسات عمل مكثفة للاستقرار على باقى الأبطال، من أجل البدء فى تصوير المسلسل، الذى يعد ثانى المسلسلات الكوميدية فى الموسم الدرامى المقبل، بعد مسلسل "تيمون وبومبا" للنجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى.

وتشارك هالة فاخر فى بطولة مسلسل "نساء من ذهب" مع النجمتين نادية الجندى ونبيلى عبيد، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إخراج وائل إحسان، "نساء من ذهب" هو اسم مبدئى للعمل المأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، ، إضافة إلى اتجاه القائمين على المسلسل للاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات وبالفعل تم ترشيح العديد من الفنانين كل واحد يظهر فى حلقة، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم وتتطلب ذلك.

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ويعد مسلسل "وصل أمانة" التجربة الأولي الذي يشارك في بطولتها كل من على ربيع ومصطفي خاطر وسيعرض خلال سباق دراما رمضان القادم، وهو المسلسل الذي تدور فكرته حول حلقات منفصلة متصلة، ومن تأليف فاروق هاشم، مصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى.

وشاركت هالة فاخر فى بطولة العرض المسرحى "لوكاندة الأوباش" التى عرضت فى السعودية ضمن فاعليات موسم الرياض، من بطولة كل من الفنان ماجد المصرى وحسن الرداد وإيمان العاصى وشيماء سيف وحمدى المرغنى وحسن عبدالفتاح، وهى من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكى .