شكرا لقرائتكم خبر عن غياب لسبب غير واضح .. تايلور سويفت لن تحضر في حفل Grammy لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لن تشارك غدا النجمة العالمية تايلور سويفت في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 و المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لصحيفة " اس ويكلي" ، و هوالخبرالذي تم تداوله بعدد كبير من المواقع الفنية و منها " هاربر بازار " و " أي أونلاين " ، حيث كان من المقرر أن تظهر سويفت بالحفل باستعراض " مفاجئ " للحضور، السبب الدقيق لغيابها غيرواضح حتي الآن .



تايلور سويفت تايلور سويفت

و جاء غياب تايلور سويفت البالغة من العمر ( 30 عاما ) من الحفل بالرغم من منافستها علي ثلاث جوائز Grammy للعام 2020 ، و بذلك ستكون هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يفتقد فيها متابعي حفل Grammy تواجد النجمة العالمية تايلور سويفت ، حيث كان ظهورها الأخير بالحفل في عام 2016.



تايلور سويفت تايلور سويفت

يذكر أنه من المقرر أن يشارك فى حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 و الذي ستقدم فقراته النجمة العالمية إليشيا كيز و يذاع الحفل علي الهواء مباشرة علي قناة CBS عدد كبير من نجوم الغناء، و من أبرزهم ديمي لوفاتو وإريانا جراند وبيلي إيلي و كاميلا كابيلو، وفريق jonas brothers ، و ليزو و جون ليجاند و روزاليا و بليك شيلتون و جوين ستيفانى و تانيا تاكر و براندي كارليل .