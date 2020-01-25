” فريد الديب ” يكشف تطورات الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 05:57 مساءً - كشف ” فريد الديب ” محامي الرئيس المصري الأسبق ” محمد حسني مبارك ” في تصريحات صحفية له عن تطورات الحالة الصحية لمبارك بعد خضوعه لعملية جراحية يوم الخميس الماضي .
حيث أفاد بأن حسني مبارك قد خضع إلى عملية في جناح خاص بالمستشفى العسكري بالمعادي داخل قسم جراحة المخ والأعصاب .. وأن العملية كانت دقيقة وأشرف عليها خبير أجنبي بالتنسيق مع الأطباء المصريين .
وأضاف أن حسني مبارك يستقر حاليا في غرفة العناية المركزة بالمستشفى وأن الأطباء يتابعون حالته الصحية والذين لم يحددوا بعد موعدا لمغادرته المستشفى لإنه مازال تحت الملاحظة .
وقال : ” حالة الرئيس الأسبق مستقرة ودرجة وعيه كبيرة جدا .. وأجهزته الحيوية تعمل بشكل جيد ومستقرة ” .
وأشار فريد الديب إلى ان الرئيس الأسبق يرافقه بالجناح الموجود فيه زوجته السيدة سوزان مبارك وأحفادهما وابنائه جمال وعلاء .. وأن الأسرة استقبلت اتصالاتِ عديدة من شخصيات خليجية رفيعة المستوى للاطمئنان على صحته .
يذكر أن علاء مبارك كان قد نشر يوم أمس الجمعة تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع ” تويتر ” كتب فيها : ” أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله ” .
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