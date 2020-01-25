مفيد فوزي عن عمرو دياب : ” مبحبش صوته “

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 05:57 مساءً - حل الإعلامي المصري ” مفيد فوزي ” ضيفا مع الإعلامي ” تامر أمين ” في برنامجه ” آخر النهار ” المذاع على قناة النهار .
وخلال اللقاء تحدث مفيد فوزي عن الفنان عمرو دياب وعن الجماهيرية الكبيرة الت يتمتع بها وعن السبب فيها .
حيث أشار إلى أن ندرة ظهور عمرو دياب في اللقاءات الإعلامية هي سبب ارتفاع شعبيته مضيفا : ” مع إني مبحبش صوته ” .. مؤكدا على أن ذلك رأيه الشخصي الذي يعبر به عن نفسه .
وأضاف أن الحضور الشخصي لعمرو دياب جعل بينه وبين الجمهور مسافة وهذه المسافة التي وصفها ب ” الذكية ” هي التي جعلت منه النجم الأكثر رغبة للجمهور في التقرب منه .
كما انتقد مفيد فوزي إستخدام إحدى شركات المشروبات الغازية لصورة عمرو دياب من أجل الدعاية قائلا إنه شعر بالحزن وبأن عمرو دياب ليس بحاجة إلى ذلك .. وعلق قائلا : ” صديقي عبد الحليم حافظ عرض عليه مبالغ ضخمة لعمل إعلانات ورفض فقال معقول أنا أغني للريس وأعمل إعلانات ” .
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