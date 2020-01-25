كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 05:57 مساءً - انتشر مؤخرا خبرا تسبب به الصحفي التركي ” أوبرام كانيكال ” الذي تحدث عن وجود علاقة بين كلا من الفنان التركي ” كيفانش تاتليتوغ ” والفنانة التركية ” هازال كايا ” أثناء تصوير مسلسل العشق الممنوع وأن أسرة المسلسل كانت تعتقد هذا الأمر .
حيث أن كلاهما كانا يصلا إلى موقع التصوير مع بعضهما ويغادران أيضا سويا .. بالإضافة إلى تجولهما ودردشتهما السرية وأن علاقتهما كانت غريبة فكيفانش كان يطلب إيقاف التصوير عندما تشعر هازال بالتعب وهو الأمر الذي لم يفعله حينما كانت ترهق النجمة التركية بيرين سات .
وأنهما قررا البقاء صديقين وذلك بعد فشل علاقتهما الغرامية وعدم إتفاقهما لتبقى هذه المرحلة من حياتهما سرية .
لتخرج هازال كايا للرد على هذا الأمر ونفيه تماما وأن كلام أوبرام كانيكال غير صحيح .. مشيرة إلى أن العلاقة بينها وبين كيفانش لم تتخطى الصداقة .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول خبر وجود علاقة عاطفية بين كيفانش تاتليتوغ وهازال كايا .. الأخيرة تكشف الحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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