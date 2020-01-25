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كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 05:57 مساءً - نشر الفنان ” أحمد فهمي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له ظهر فيها وهو يلاعب الكلب الخاص به .
وتفاعل متابعو الفنان أحمد فهمي على الصورة والتي نالت إعجاب الكثيرين .. إلا أن أحد المتابعات هاجمته في تعليق لها قائلة : ” مبكرهش أدك في حياتي ” .
الأمر الذي أثار غضب زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” لترد عليها بقوة فقالت : ” طب لو بتكرهيه أوي كده عملاله فيك أكونت ليه ما تورينا نفسك .. وعملاله فولو ليه ما تريحي نفسك وتعملي أنفولو .. ونسيت أقولك حاجة هو أكيد مش مستني حبك ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر متابعة تهاجم أحمد فهمي : ” مبكرهش أدك في حياتي ” .. وهنا الزاهد ترد عليها بقوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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