متابعة تهاجم أحمد فهمي : ” مبكرهش أدك في حياتي ” .. وهنا الزاهد ترد عليها بقوة

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 05:57 مساءً - نشر الفنان ” أحمد فهمي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة له ظهر فيها وهو يلاعب الكلب الخاص به .

وتفاعل متابعو الفنان أحمد فهمي على الصورة والتي نالت إعجاب الكثيرين .. إلا أن أحد المتابعات هاجمته في تعليق لها قائلة : ” مبكرهش أدك في حياتي ” .

الأمر الذي أثار غضب زوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” لترد عليها بقوة فقالت : ” طب لو بتكرهيه أوي كده عملاله فيك أكونت ليه ما تورينا نفسك .. وعملاله فولو ليه ما تريحي نفسك وتعملي أنفولو .. ونسيت أقولك حاجة هو أكيد مش مستني حبك ” .

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