كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 05:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد المسئولين الإيرانيين وهو يؤكد إستلام إيران مبلغ 3 مليار دولار من قطر دية عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ” قاسم سليماني ” .
والذي قال في مقطع الفيديو : ” الآن بعد أن قتلوا قاسم سليماني .. استلمت حكومتنا مبلغ 3 مليار دولار دية لقاسم من دولة قطر لإنها احتضنت المهاجمين ” .
الأمر الذي أشعل غضب رواد مواقع السوشيال ميديا وخاصة موقع تويتر .. حيث انطلق هاشتاج ” ضاعت فلوسك يا قطر ” عقب انتشار مقطع الفيديو وتصدر الهاشتاج ترند موقع تويتر .
وأكد المغردون على أن النظام القطري يضيع أموال الشعب القطري .
كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاج ” ضاعت فلوسك يا قطر ” يتصدر ترند تويتر .. ما علاقة قاسم سليماني ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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