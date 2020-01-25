هاشتاج ” ضاعت فلوسك يا قطر ” يتصدر ترند تويتر .. ما علاقة قاسم سليماني ؟

كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 05:57 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد المسئولين الإيرانيين وهو يؤكد إستلام إيران مبلغ 3 مليار دولار من قطر دية عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني ” قاسم سليماني ” .

والذي قال في مقطع الفيديو : ” الآن بعد أن قتلوا قاسم سليماني .. استلمت حكومتنا مبلغ 3 مليار دولار دية لقاسم من دولة قطر لإنها احتضنت المهاجمين ” .

الأمر الذي أشعل غضب رواد مواقع السوشيال ميديا وخاصة موقع تويتر .. حيث انطلق هاشتاج ” ضاعت فلوسك يا قطر ” عقب انتشار مقطع الفيديو وتصدر الهاشتاج ترند موقع تويتر .

وأكد المغردون على أن النظام القطري يضيع أموال الشعب القطري .