كتب امير فتحي في السبت 25 يناير 2020 05:57 مساءً - ” آنا غابريلا مولينا ” فتاة مكسيكية تبلغ من العمر 24 عاما ولدت بلا ذراعين ورغم ذلك قررت تحدي إعاقتها واستكمال حياتها وتحقيق ما تتمناه في سعيها بأن تكون قدوة للآخرين .
وعلى الرغم من أن الطريق وقبول حالتها كان صعبا إلا إنها نجحت في تحقيق كل شئ يصادفها في حياتها .. فهي خريجة علم النفس وعارضة الأزياء التي تطمح بالفوز في مسابقة ملكات الجمال بولاية فيراكروز .
حيث اهتمت آنا غابريلا مولينا بالمشاركة في مسابقة ملكة الجمال في ولاية فيراكروز المطلة على خليج المكسيك مسقط رأسها والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانية ملايين نسمة والمقرر إقامتها في شهر مارس المقبل .
وإذا فازت آنا غابريلا بلقب ملكة جمال مسقط رأسها فإنها ستتأهل لمسابقة ملكة جمال المكسيك في شهر يونيو المقبل .
وفي حديث لها أشارت كولينا إلى ولادتها بدون ذراعين لم تمنعها من تناول الطعام أو استخدام الهاتف المحمول أو الكتابة حيث تستخدم قدميها .
وقالت : ” “سأواجه نفس الاختبارات مثل الجميع وسأجتازها .. أشعر كأي شخص آخر طبيعي لأنني عشت حياتي على هذا النحو .. ولذلك فبالنسبة لي إعاقتي ليست قيدا بل على العكس ” .
كانت هذه تفاصيل خبر في مثال للتحدي .. عارضة أزياء مكسيكية ” بلا ذراعين ” تشارك في مسابقة لملكات الجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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