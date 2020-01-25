نجم نادين نجيم يلمع مجدداً في إسبانيا

متابعة بتجــــــــــرد: تُسجّل النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم نجاحًا جديدًا خارج حدود الوطن العربي بعد أكثر من إنجاز وصل صداه إلى بلدان أجنبية عدّة.

هذه المرة، تطلّ نادين عبر الشاشة الإسبانية، حيث يُعرض مسلسل “لو” الذي شكّل نقطة مهمة في مسيرتها عبر القناة الإسبانية المحلية.

ونشر محبو نادين فيديو الإعلان الترويجي للمسلسل مدبلجًا إلى اللغة الإسبانية، وتداوله عدد كبير من الناشطين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها مسلسلات “نجمة الدراما العربية” على شاشات إسبانية، حيث تم دبلجة معظم أعمالها مثل “تشيللو”، “سمرا”، “الهيبة” في أكثر من بلد مثل اسبانيا وأميركا الجنوبية.

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نُفيد بالذكر أنّ مسلسل “لو” من بطولة عابد فهد، نادين نجيم ويوسف الخال ومن اخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة “الصبّاح”.

على صعيد آخر، تصوّر نادين حالياً مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي ستخوض به السباق الدرامي في شهر رمضان المقبل.

ويعتبر هذا المسلسل هو الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.