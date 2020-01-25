نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 36 دقيقة مضت التعليقات على محمد عساف يتألق في ليلة استثنائية على مسرح المجاز في الشارقة مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم الفلسطيني محمد عسّاف حفلاً غنائياً كبيراً مساء يوم الجمعة في 24 كانون الثاني/يناير الجاري في الشارقة، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات مهرجان “هلا بالمجاز”، التي يحتضنها مسرح المجاز.

محبوب العرب قدّم خلال الحفل الذي نفذت تذاكره بالكامل قبل موعده المحدّد، مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة إلى جانب الأغاني التراثية والفولكلورية والوطنية التي اشتهر بها منذ بداياته الفنية.

وكان لافتاً خلال الحفل تفاعل الجمهور مع “عساف” حيث ردّدوا معه كلمات الأغاني وهتفوا باسمه دون توقف تعبيراً عن سعادتهم بلقائه.

من جهته أعرب محمد عساف عن سعادته بنجاح الحفل، فنشر صورًا من الأمسية عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقها بتعليق جاء فه: “كل المحبة والشكر والحب لكل من شرفنا أمس في حفل المجاز في إمارة الشارقة الشكل موصول لكل الجمهور الغالي أنرتم المكان”.

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تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف طرح في عام 2019 المنصرم أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر. كما ويقدّم بصوته تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي – 4”، والأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.

على صعيد آخر، يُتابع محمد عساف تحضيراته للاستعداد لطرح عدد من الأعمال الغنائية خلال عام 2020.