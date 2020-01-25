عمرو دياب يقدم أحدث أغنياته في دبي بحضور دينا الشربيني

أحيا النجم المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة دبي بحضور الآلاف من الجمهور الذي خصه “الهضبة” بأغنية جديدة قدمها على المسرح لأول مرة بعنوان “عم الطبيب” كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.

ومن المتوقع أن يطرح “دياب” الأغنية في الأيام المقبلة ضمن ألبومه الجديد ” أنا غير” الذي سبق وطرح منه أغنيات “أنا غير، بحبه، أول يوم في البعد، قدام مرايتها، يوم تلات، يا ساحر، تحيرك” وذلك عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية.

وقد تواجدت دينا الشربيني في حفل الهضبة في دبي، حيث قام الجمهور بتداول صورة لهما في الكواليس.

من جهة أخرى، ضرب الهذبة موعداً مع الجمهور بحفل فني جديد سيحييه في الكويت، تاريخ 13 شباط/فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي.