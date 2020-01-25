انتشار صورة قديمة لـ ياسمين عبد العزيز وطليقها

ترددت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء تفيد ارتباط كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، الأمر الذي لم ينفيه أو يؤكده أيًا منهما.

وفور تداول الخبر، انتشرت صورة قديمة تجمع ياسمين عبد العزيز، وطليقها، منذ بداية ارتباطهما، حيث استمرت علاقة زواجهما ما يقرب من 17 عاما.

كما انقسمت آراء الجمهور بين مؤيدين ومعارضين للخبر، حيث تسآل البعض كيف لعلاقة زواج دامت كل هذة الفترة أن تنتهي بهذة السهولة، خاصة بعد زواج طليق ياسمين عبد العزيز من الفنانة ريهام حجاج.

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