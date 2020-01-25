أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف بعد ظهور ابنة وزوجته

أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلا لنشره صورة له مع ابنة زوجته ندى الكامل وتدعى ليليان، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتعد الصورة أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوي مع أحد أبناء زوجته ندى الكامل، وكتب على الصورة قائلا: «عيد ميلاد سعيد ليليان، 13 عاما». وتسببت هذه الصورة في هجوم عنيف عليه من جانب متابعيه بسبب ابنته لينا، وتساءل أحد المتابعين قائلا: "وأين حق ابنتك لينا عليك". يذكر أن أحمد الفيشاوي على خلاف حاد بينه وبين ابنته لينا، بسبب قضايا قديمة مع زوجته السابقة هند الحناوي، وقضية النسب الشهيرة. قد يهمك أيضا: أحمد الفيشاوي يؤكد طرح "أشباح أوروبا" في عيد الفطر أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته ندى الكامل عبر "إنستغرام"

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