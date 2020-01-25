محمد الشرنوبي يطرح كليب أغنية أحلامنا من فيلم بنات ثانوي

طرح الفنان محمد الشرنوبي، فيديو كليب أغنيته الجديدة "أحلامنا"، من فيلم "بنات ثانوي"، وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وتقول كلمات الأغنية: "بيقولوا لسة صغيرين .. والدنيا فتحالنا الايدين .. نغلط نحب ونتجرح ياما هنشوف مـ السنين .. حكايتنا تشبه بعضها .. واللي يقرب منها .. يلقى الملامح هي هي .. نفس المشاعر والحنين .. واحلامنا عبارة عن قصص بنعيشها في منامنا .. بنرسم بسمة قدامنا نخلي للحياه معنى وطعم ولون..".

أغنية "أحلامنا"، كلمات الشاعر أحمد عبد المنعم، وألحان نادر شمس، وتوزيع الموزع الموسيقي إلهامي دهيمة.

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