القاهرة - لايف ستايل
نشرت بسمة بوسيل، صورة برفقة زوجها الفنان تامر حسني، برفقة المنتج وليد منصور وعائلته على حسابها الشخصي عبر موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "story". وظهر تامر حسني في الصورة وهو يلتقط صورا برفقة زوجته ووليد منصور وعائلته بطريقة "السيلفي". ومن ناحية حققت أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني نجاحا كبيرا جدًا، حيث تخطت حاجز الـ 45 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به على "يوتيوب" في 20 ديسمبر الماضي.
أغنية "حلو المكان" لـ تامر حسني، من فيلمه الجديد "الفلوس"، الذي تم عرضه بالسينما، 25 من ديسمبر، ضمن موسم رأس السنة.
وتقول كلمات الأغنية: "حلو المكان .. يا صحاب زمان .. جينا الليلادي هنسهر فيه ونغني كمان .. متجمعين ومنورين .. وحشاني فعلًا قعدتنا ولمة زمان .. هنقضي يوم .. ضحك وهزار ..ودماغنا رايقة ولسة شباب محناش كبار.. ومتدفعوش .. عندي الحساب .. وهنمشي اول ما يقولوا طلع النهار عايزين نولع الدنيا .. والليلة نفرح كلنا .. مش طالبة حزن ولا ثانية .. ولا هم يدخل وسطنا".
قد يهمك أيضا:
حلا شيحة تنشر صورة مع تامر حسني
أغنية كازانوفا لمحمد رمضان تخرج من تريند اليوتيوب
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور لتامر حسني وزوجته برفقة المنتج وليد منصور وعائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.