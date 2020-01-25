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نجوم يقدمون استعراضات غنائية بحفل الأوسكار أبرزهم التون جون..تعرف عليهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار و الذي يعد الحدث الفني الأهم و الضخم في العالم ، أعلن القائمون علي الحفل عن عدد من النجوم الذين سيقدموا عدد من الاستعراضات الغنائية خلال الحفل و ذلك في بيان من قبل القائمون علي الحفل الذي سيبث على الهواء مباشرة يوم الأحد 9 فبراير على قناة ABC.

وتضم قائمة النجوم الذين سيشاركون باستعراضات في حفل الأوسكار لعام 2020 كل من إلتون جون وإيدنا مينزل وكريسي ميتز و سينتيا إريفو و راندي نيومان ،  حيث يقدمون لحظات موسيقية فريدة من نوعها لن تشاهدها إلا في حفل توزيع جوائز الأوسكار .

 

تعرف على بعض المرشحين للمنافسة على الأوسكار

جائزة أفضل ممثل :

انطونيو باندرياس

ليوناردو دي كابريو

آدم درايفر

جواكين فونيكس

جوناثان برايسي

 

جائزة أفضل ممثلة :

سينثيا إيريفو

سكارليت جوهانسون

سيرشا رونان

رينيه زيلويجر

شارليز ثيرون

 

جائزة أفضل مخرج :

مارتين سكورسيزي

تود فيليبس

سام مندس

كونتين ترانتينو

بونج جون هو

 

أفضل فيلم للعام :

ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

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جائزة افضل سيناريو مقتبس :

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

 

جائزة أفضل سيناريو أصلي :

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

 

أفضل فيلم أجنبي :

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (North Macedonia)

Les Misérables (France)

Pain & Glory (Spain)

Parasite (South Korea)

 

 

أفضل مؤثرات بصرية :

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

 

جائزة أفضل فيلم أنيميشن :

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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