شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم يقدمون استعراضات غنائية بحفل الأوسكار أبرزهم التون جون..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار و الذي يعد الحدث الفني الأهم و الضخم في العالم ، أعلن القائمون علي الحفل عن عدد من النجوم الذين سيقدموا عدد من الاستعراضات الغنائية خلال الحفل و ذلك في بيان من قبل القائمون علي الحفل الذي سيبث على الهواء مباشرة يوم الأحد 9 فبراير على قناة ABC.

وتضم قائمة النجوم الذين سيشاركون باستعراضات في حفل الأوسكار لعام 2020 كل من إلتون جون وإيدنا مينزل وكريسي ميتز و سينتيا إريفو و راندي نيومان ، حيث يقدمون لحظات موسيقية فريدة من نوعها لن تشاهدها إلا في حفل توزيع جوائز الأوسكار .

تعرف على بعض المرشحين للمنافسة على الأوسكار

جائزة أفضل ممثل :

انطونيو باندرياس

ليوناردو دي كابريو

آدم درايفر

جواكين فونيكس

جوناثان برايسي

جائزة أفضل ممثلة :

سينثيا إيريفو

سكارليت جوهانسون

سيرشا رونان

رينيه زيلويجر

شارليز ثيرون

جائزة أفضل مخرج :

مارتين سكورسيزي

تود فيليبس

سام مندس

كونتين ترانتينو

بونج جون هو

أفضل فيلم للعام :

ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

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جائزة افضل سيناريو مقتبس :

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

جائزة أفضل سيناريو أصلي :

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

أفضل فيلم أجنبي :

Corpus Christi (Poland)

Honeyland (North Macedonia)

Les Misérables (France)

Pain & Glory (Spain)

Parasite (South Korea)

أفضل مؤثرات بصرية :

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

جائزة أفضل فيلم أنيميشن :

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4