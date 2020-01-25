نجوم يقدمون استعراضات غنائية بحفل الأوسكار أبرزهم التون جون..تعرف عليهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب إقامة حفل توزيع جوائز الأوسكار و الذي يعد الحدث الفني الأهم و الضخم في العالم ، أعلن القائمون علي الحفل عن عدد من النجوم الذين سيقدموا عدد من الاستعراضات الغنائية خلال الحفل و ذلك في بيان من قبل القائمون علي الحفل الذي سيبث على الهواء مباشرة يوم الأحد 9 فبراير على قناة ABC.
وتضم قائمة النجوم الذين سيشاركون باستعراضات في حفل الأوسكار لعام 2020 كل من إلتون جون وإيدنا مينزل وكريسي ميتز و سينتيا إريفو و راندي نيومان ، حيث يقدمون لحظات موسيقية فريدة من نوعها لن تشاهدها إلا في حفل توزيع جوائز الأوسكار .
تعرف على بعض المرشحين للمنافسة على الأوسكارجائزة أفضل ممثل :
انطونيو باندرياس
ليوناردو دي كابريو
آدم درايفر
جواكين فونيكس
جوناثان برايسي
جائزة أفضل ممثلة :
سينثيا إيريفو
سكارليت جوهانسون
سيرشا رونان
رينيه زيلويجر
شارليز ثيرون
جائزة أفضل مخرج :
مارتين سكورسيزي
تود فيليبس
سام مندس
كونتين ترانتينو
بونج جون هو
أفضل فيلم للعام :
ford v Ferrari
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
Marriage Story
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
جائزة افضل سيناريو مقتبس :
The Irishman
Jojo Rabbit
Joker
Little Women
The Two Popes
جائزة أفضل سيناريو أصلي :
Knives Out
Marriage Story
1917
Once Upon a Time in Hollywood
Parasite
أفضل فيلم أجنبي :
Corpus Christi (Poland)
Honeyland (North Macedonia)
Les Misérables (France)
Pain & Glory (Spain)
Parasite (South Korea)
أفضل مؤثرات بصرية :
Avengers: Endgame
The Irishman
The Lion King
1917
Star Wars: The Rise of Skywalker
جائزة أفضل فيلم أنيميشن :
How to Train Your Dragon: The Hidden World
I Lost My Body
Klaus
Missing Link
Toy Story 4
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