شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: الإخوان بينتعوا منذ أسبوع وعمرو دياب خلص عليهم بـ"الطبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، من محاولات الإخوان المسلمين، الدعوة للتظاهر، وإثارة الشغب والفوضى فى الشارع المصرى، قائلا: "عمرو دياب نزل خلص عليهم بعم الطبيب".

وغرد أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمى عبر تويتر :"محمد علي والإخوان عمالين ينتعوا بقالهم أسبوع عمرو دياب نزل خلص عليهم بعم الطبيب".



أيمن بهجت

وفى سياق مختلف، نشر أيمن بهجت صورا من مسرحية "سيدتى الجميلة"، للفنانين فؤاد المهندس، وشويكار، وقال :"لو كانت بالألوان، يا بخت اللي شافوها على المسرح".



أيمن بهجت قمر

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خلال حفله الأخير فى مدينة دبى، كشف النجم الكبير عمرو دياب عن أحدث أغنياته بعنوان "عم الطبيب" المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغاني كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.

ويحيى الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا ضخماً فى الكويت 13 فبراير المقبل ضمن فعاليات معرض الكويت الدولى، وذلك بعد عدة حفلات ناجحة فى المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، وحفل الميدل بيست.

وكان النجم عمرو دياب قد أعلن خلال حفله الأخير فى جدة عن صدور أحدث ألبوماته خلال شهر يناير الجارى، والذى قد طرح منه أغنيات على فترات مختلفة " أنا غير، بحبه، أول يوم فى البعد، قدام مرايتها، يوم تلات، يا ساحر، تحيرك".

يأتى حفل عمرو دياب عقب إحيائه حفل رأس السنة، فى خليج سوما باى، بمدينة سفاجا، فى الغردقة، ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2020، وحضر الحفل عدد كبير من الجمهور بينهم عدد من الفنانين منهم الفنانة نيللى كريم والفنانة بشرى، إضافة إلى الفنانة دينا الشربينى.