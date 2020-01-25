شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حكيم يسيطر على استاد القاهرة.. و70 ألف يهتفون: "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشعل حكيم سماء استاد القاهرة، وسط هتاف ما يقرب من 70 ألف من الجمهور المصرى من مختلف محافظات مصر " تحيا مصر "، وحرص حكيم على تقديم مجموعة من الأغنيات الوطنية واغنياته السابقة والجديدة، وتفاعل معه الحضور بشكل كبير جدا بسبب حبهم له لأنه دائم المشاركة فى الاحتفالات الوطنية والفعاليات التى تدعم استقرار مصر ولذلك كان الاختيار الأول لمجلس القبائل والعائلات المصرية لإحياء حفل "مصرنا".

كما وجه حكيم رسالة للشباب مفادها: "اللى مالوش كبير لازم يبقاله كبير"، وحث الشباب على الاستماع إلى نصائح كبير العائلة والإنصات إلى توجيهات القيادة السياسية لأنها الأجدر بالعبور بنا إلى بر الأمان خاصة فى ظل محاولة البعض تصدير الانفلات الأخلاقى.

وقدم حكيم قبل أشهر حفل افتتاح بطولة كاس الأمم الأفريقية، والتى نظمتها مصر داخل استاد القاهرة أيضا ليصبح النجم الوحيد الذى يمكن أن يطلق عليه "فنان المناسبات الوطنية" باقتدار، ويواصل حكيم تألقه فنيا ويطرح اغنية جديدة من البومه الجديد" الراجل الصح " وحملت اسم "شيخ العرب" وقدمها فى الحفل ولاقت إعجاب الجميع .

































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