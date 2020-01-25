شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة خالد النبوى تطمئن جمهوره: الأطباء فى المنزل يتابعون حالته يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت زوجة النجم خالد النبوى، جمهوره بعد خرجه من مستشفى قصر العينى الفرنساوى، وإجرائه لعملية قسطرة فى القلب الأيام الماضية وقالت لـ"الخليج 365": إن حالته الصحية مستقرة والأطباء يتواجدون فى المنزل لمتابعته بشكل يومى.

وكان قد أصيب النجم خالد النبوى بأزمة قلبية وهو ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي.

وكانت منى المغربى زوجة الفنان خالد النبوى طلبت من جمهوره الدعاء له بعدما تم نقله إلى المستشفى، حيث كتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "خالد تعبان أوى ونقل للمستشفى أرجوكوا تدعولو"، دون الكشف عن أى تفاصيل عن الأزمة الصحية التى تعرض لها زوجها.

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ونشرت الكاتبة فريدة الشوباشى صورة تجمعها بالفنان خالد النبوى على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وأعلنت عن نقله للمستشفى، حيث كتبت: "والنبى اللى عنده اأخبار مطمئنة عن النجم الحبيب خالد النبوى يطمنا.. زوجته منى المغربى قالت إنه تعب قوى ونقلوه المستشفى.. خالد حبيب الملايين وأنا منهم.. ألف سلامة الابن الحبيب".

واحتفل خالد النبوى الفترة الماضية بطرح فيلمه الجديد "يوم وليلة" فى دور العرض السينمائية، ويشارك فى بطولة الفيلم وأحمد الفيشاوى، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلى، وشادى أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحى السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية فى مصر‎.‎

وكان خالد النبوى قد حرص على التضامن ودعم المتسابقة المصرية المستبعدة من مسابقة "ذا فويس كيدز"، الطفلة هايدى محمد، بكتابة تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "هايدى محمد الموهوبة، برافو هتبقى حاجة كبيرة قوى"، مع هاشتاج "مصر أحلى بالموهوبين".