شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مطربين يبدأون الترويج لألبوماتهم الجديدة.. تامر حسنى ومحمد محيي أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عدد من المطربين فى الترويج لأغانى ألبوماتهم الجديدة استعدادًا لطرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب بعد انتهاء عملية المكساج والماستر، فمنهم من يعود بعد فترة غياب طويلة والبعض الآخر يفاجئ جمهوره بعمل غنائى مميز ومختلف عما قدمه من قبل، وفى التقرير التالى يرصد ”الخليج 365” أبرز أغانى المطربين.

تامر حسنى:

يستعد النجم تامر حسنى لطرح أولى أغانى ألبومه الجديد، التى تحمل اسم "إنت لوحدك"، وهى من كلمات الشاعر رمضان محمد، وألحان محمد جمال، وتوزيع الموسيقى إلهامى دهيمة.



تامر حسني

ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها رمضان محمد مع تامر حسنى، حيث تعاونا من قبل فى أغنية "100 وش"، والتى تجمعه لأول مرة مع ثلاثة من أبرز نجوم الأغنية الشعبية فى أغنية واحدة مع أحمد شيبة ومصطفى حجاج ودياب، وهى من كلمات تامر حسني ورمضان محمد، وألحان تامر حسنى ومحمد الصاوي، وتوزيع أحمد عادل، مع الهندسة الصوتية والماستر لهاني محروس، والكليب من إخراج حسام الحسينى.

Advertisements

رامى جمال:

بدأ المطرب رامي جمال، فى الترويج لألبومه الجديد بعنوان" أنا لوحدى"، وهى من كلمات محمد عاطف، وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، ومكس توما.



رامى جمال

لطيفة:

أعلنت الفنانة لطيفة، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن استعدادها لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل اسم "أقوى واحدة"، وهي من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان سامر أبو طالب.



لطيفة

هذه لم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها عمرو المصرى مع لطيفة، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى، من ضمنها أغنية "كل اللى حبوا"، من ألحان على نور، وتوزيع مونتى.

محمد محيى:

يستعد النجم محمد محيي لطرح أولى أغنيات ألبوم "بتاع زمان" الجديد، والتى تحمل اسم "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدى، وألحان محمد محيى، وتوزيع الموسيقى محمد العشى، وميكس محمود عزت، وماستر أمير محروس، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد أسبوعين على يوتيوب.