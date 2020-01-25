شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حبيب: لم أعلم شيئا عن فيلم "أموال عامة" لـ هانى سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى السيناريست تامر حبيب الأخبار التى ترددت عن كتابته لفيلم جديد مع النجم هانى سلامة يحمل إسم "أموال عامة" من إخراج هادى الباجورى قائلا : هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة ولايوجد أى أعمال سينمائية مع سلامة هذه الفترة مشيرا أنه مشغول بكتابة مسلسل "لعبة النسيان" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل ويشارك فى بطولته النجمة دينا الشربينى وعدد من الأبطال ومن إخراج هانى خليفة .

وفيلم "أموال عامة" يعيد هانى سلامة إلى السينما منذ غياب حوالى 9 سنوات منذ تقديم آخر أعماله فيلم "واحد صحيح" .

وكان آخر أعمال هانى سلامة فى الدراما مسلسل "قمر هادى" وتدور أحداثه حول شخصية "هادى أبو المكارم" الذى يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر فى السماء، حتى أن أبنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شىء آخر.

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مسلسل "قمر هادى"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة هانى سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، ومحسن محيى الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادى الجيار وحمزة العيلى ومؤمن نور وهاجر عفيفى ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.

يذكر أن آخر أعمال حبيب مسلسل "لا تطفئ الشمس" الذى تم عرضه فى موسم رمضان قبل الماضى، بطولة ميرفت أمين، ومحمد ممدوح، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وجميلة عوض، وأحمد مالك، وإخراج محمد شاكر، والقصة مقتبسة من رواية بنفس الاسم للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتم تقديمها فى فيلم يحمل نفس الاسم للمخرج صلاح أبو سيف عام 1961.