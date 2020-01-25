شكرا لقرائتكم خبر عن العراقية رحمة رياض تطرح برومو أغنيتها الجديدة "ماكو منى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة العراقية الشابة رحمة رياض، برومو أغنيتها الجديدة "ماكو منى"، تمهيدا لطرحها كاملة خلال الساعات القليلة القادمة، بعد سلسلة من التأجيلات خلال الفترة الماضية، الناتجة عن أحداث المظاهرات والاحتجاجات فى الاصمة بغداد وبعض المدن العراقية.

وكانت رحمة، أكدت فى تصريحات سابقة، أن الأحداث التى مرت بها العراق، تسبب فى تأجيل طرح الأغنية لأكثر من مرة، مشيرة إلى استقرت على اسم الأغنية بعد حيرة كبيرة، كاشفة أنها صورت الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى العاصمة اللبنانية بيروت منذ فترة وأنّها بانتظار أن يهدأ الوضع فى العراق لطرحها.

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وكانت آخر أغانى رحمة رياض، هى "وعد منى"، طرحتها فى أغسطس عام 2018 وحققت نسبة مشاهدات عالية اقتربت من 134 مليون مشاهدة عبر يويتوب، وهى من كلمات كلمات رامى العبودى، ألحان على صابر، توزيع محب الراوى.





يشار إلى أن رحمة رياض، ولدت بمدينة البصرة فى العراق لأب عراقى وهو المطرب رياض أحمد وأم عراقية، التحقت بالدراسة فى صغرها فى مدينة صلالة بسلطنة عمان، أحبت رحمة الغناء منذ صغرها، ودرست أصول الغناء لتتمكن من تطوير صوتها وموهبتها، شجعها والدها الفنان رياض أحمد على الغناء، وبعد وفاته تابعت والدتها تشجيعها على الاستمرار فى تطوير شخصيتها الفنية.





شاركت رحمة، فى أكثر برامج الوطن العربى شهرة وصعوبة، منها برنامج سوبر ستار وكانت حينها فى السابعة عشر من عمرها، ووصلت إلى المرحلة الثانية ولم يحالفها الحظ للوصول للنهائيات وعندما سمعت عن مسابقة "نجم الخليج" شجعتها والدتها على المشاركة فيها وخاصة إن المسابقة ليست وقفاً على أهل الخليج العربى فحسب، إنما هى مفتوحة أمام أى شخص يؤدى الغناء الخليجى بإتقان، ونافست فيها حتى النهائيات ولم يحالفها تصويت الجمهور.



