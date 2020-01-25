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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمرو دياب يشعل ليل دبى فى أضخم حفل جماهيرى بميديا سيتى والان مع تفاصيل الخبر
وفاجأ الهضبة جمهوره بتقديم أحدث أغنياته والتى تحمل عنوان "عم الطبيب"، والأغنية من كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب وتوزيع رامى سمير، وقال عمرو لجمهوره "حتى فرقتى متعرفش الأغنية دى واللى يعرفها بس رامى سمير عازف الدرامز بالفرقة وموزع الأغنية".
وأحيا الهضبة حفلا كبيرا هو الأضخم فى ميديا سيتى دبى، وحضره حشد جماهيرى، وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن مد فترة فتح المسرح وساحة الجماهير الخاصة بالحفل لما بعد منتصف الليل في سابقة هي الأولى من نوعها نظرا للحضور الجماهيرى الغفير.
وأكدت الجهة المنظمة للحفل أنه حقق أعلى حضور جماهيرى لحفل مطرب عربى فى ميديا سيتى دبى خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ان إدارة الحفل اضطرت إلى فتح أبواب المنطقة لما بعد منتصف الليل نظرا للحضور الجماهيرى الغفير وذلك لتوفير السيوله الكافيه لخروج الجماهير من الحفل.
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