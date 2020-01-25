فيديو| لقاء الخميسي: "ديزني" منحتني شهادة تقدير عن أدائي الصوتي لشخصية "مولان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها حصلت على شهادة تقدير وتكريم عن فيلم "مولان" كأحسن أداء صوتي لشخصية من شخصيات ديزني العالمية.
ونشرت الخميسي، فيديو يحمل مشاهد لها من شخصية مولان التي قدمتها بالفيلم، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "من أحلى الأدوار اللي عملتها مع ديزني.. أخدت فيها من شركة ديزني العالمية شهادة تقدير وتكريم عن أحسن أداء صوتي لشخصية من شخصيات ديزني".
وأضافت: "اكتشفت إني شبه "مولان" شخصاً وروحاً وتعلقاً بأبويا".
يذكر أن "مولان" هو فيلم رسوم متحركة أنتجته شركة والت ديزني سنة 1998، مأخوذ عن أسطورة صينية عن فتاة باسم هوا مولان.
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