"الأقرب إلى قلبي.. عمنا وكبيرنا".. نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد صلاح عبدالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل نجوم الفن، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي مع احتفال الفنان القدير صلاح عبدالله، اليوم السبت 25 يناير، بعيد ميلاده الـ 65 ، إذ يوافق ميلاده عام 1955.

ونرصد لكم تعليقات الفنانين لصلاح عبدالله، في السطور التالية..

هشام ماجد

نشر الفنان هشام ماجد صورة تجمعه بالفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "الأغلي والأقرب إلى قلبي.. كل سنة وأنت أحلى صاصا في الدنيا".

سليمان عيد

ونشر الفنان سليمان عيد، صورته مع صلاح عبدالله عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "كل سنة وانت فرحان يا صاحبى يا إنسان.. يا اللي واخد في قلبي أكبر مكان".

حمدي الميرغني

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وهنأه الفنان حمدي الميرغني عبر "إنستجرام"، قائلاً: "كل سنة وانت عمنا وكبيرنا وحبيبنا".

إدوارد

كما هنأه الفنان إدوارد، عبر"إنستجرام"، قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا عم صلاح يا طيب".

محمد أنور

وهنأه الفنان محمد أنور، عبر "إنستجرام"، قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا عم صلاح وربنا يخليك لينا وعقبال مليون سنة".

هيدي كرم

وحرصت الفنانة هيدي كرم، على تهنئته عبر "إنستجرام"، قائلة: "كل سنة وانت طيب".

يُذكر أن صلاح عبدالله، يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، وإنتاج شركة سينرجي، كما يشارك أيضًا في فيلم "الخطة العامية" مع غادة عادل وبيومي فؤاد، وإخراج معتز التوني.