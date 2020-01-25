"العدل جروب" تنشر تحذيرًا عبر "إنستجرام" من تجارب أداء وهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت شركة "العدل جروب" عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، تحذيرًا من إعلانات تجارب أداء وصفتها بالوهمية.

وجاء في بيان الشركة العدل جروب: "تعلن شركة العدل جروب من خلال صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن ‏جميع تجارب الأداء الخاصة بالأعمال الفنية القائمة بإنتاجها، يتضمن الإعلان العنوان ورقم الهاتف الخاص بمكتب الكاستينج المسئول ‏عن كل عمل، وعليه تنفي الشركة مسئوليتها عن أي تجارب أداء غير معلن عنها عن طريق الصفحات الرسمية للشركة".‏

يُذكر أن "العدل جروب" تستعد لخوض السباق الرمضاني المقبل بعدد من المسلسلات منها "دهب عيرة" للفنانة ‏يسرا، و"النصابين" للفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، و"حتى لا يطير الدخان" للفنان مصطفى شعبان.