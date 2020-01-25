"العدل جروب" تنشر تحذيرًا عبر "إنستجرام" من تجارب أداء وهمية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت شركة "العدل جروب" عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، تحذيرًا من إعلانات تجارب أداء وصفتها بالوهمية.
وجاء في بيان الشركة العدل جروب: "تعلن شركة العدل جروب من خلال صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن جميع تجارب الأداء الخاصة بالأعمال الفنية القائمة بإنتاجها، يتضمن الإعلان العنوان ورقم الهاتف الخاص بمكتب الكاستينج المسئول عن كل عمل، وعليه تنفي الشركة مسئوليتها عن أي تجارب أداء غير معلن عنها عن طريق الصفحات الرسمية للشركة".
يُذكر أن "العدل جروب" تستعد لخوض السباق الرمضاني المقبل بعدد من المسلسلات منها "دهب عيرة" للفنانة يسرا، و"النصابين" للفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، و"حتى لا يطير الدخان" للفنان مصطفى شعبان.
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